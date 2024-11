Oasport.it - Alexander Zverev ammette: “Sinner e Alcaraz mi sono superiori”

si lascia andare a un’ammissione nella conferenza stampa dopo la semifinale del Masters1000 di Parigi-Bercy vinta contro il danese Holger Rune. L’oggetto della discussione è stata quella dell’essere tornato al n.2 del mondo. Il raggiungimento dell’atto conclusivo, quest’oggi opposto al francese Ugo Humbert, è valso proprio questo riscontro. Sascha, però, è stato molto chiaro nel tracciare le attuali gerarchie del tennis mondiale: “Penso che Jannike Carlosstiano facendo cose migliori di me ed è una delle motivazioni che ho in allenamento. Se stai fermo rimani indietro., per esempio, è migliorato molto quest’anno. Anche Carlos ha fatto dei progressi“, ha sottolineato. “Credo che Djokovic, nell’ultimo ventennio, sia stato il giocatore che più di tutti sia riuscito a sviluppare la propria tecnica.