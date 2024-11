Lortica.it - Al mio ultimogenito Riccardo

Caro, tanti ricordi di vita ci legano e ogni giorno che passiamo insieme, sento che non sono mai davvero sola. Se un giorno ti sembrerà di camminare senza di me, ricordati che io ci sarò nei tuoi piccoli gesti, nelle cose semplici, come la luce che accendi quando fai tardi al computer e il mondo intorno, a te, dorme. In quei silenzi mi ritroverai. Sono le mie ore quelle: dalla mezzanotte alle 03.00 dove io, ho sempre potuto finalmente vivere una vita mia senza le richieste incessanti della famiglia. Pensami. Parlami! Sarò al tuo fianco, ti ascolterò e il tuo intuito ti darà la mia risposta alle tue domande. L’universo risuonerà per noi.