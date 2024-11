Ilgiorno.it - Vie da riqualificare, disagi per mesi

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024)fino a primavera a Somaglia per il rifacimento di alcune strade ma niente panico, il Comune garantisce "informazioni in tempo reale tramite Qr-code". La modernità , ormai, va in aiuto dei cittadini anche nei piccoli paesi. Da lunedì le vie Manzoni, Matteotti e piazza del Popolo saranno interessate da una significativa serie di lavori. Opere che, nel tempo, vedranno il rifacimento delle strade e degli impianti e che si protrarranno almeno sino alla prossima primavera. Non mancheranno le chiusure e iovviamente, ma presto la località avrà un centro storico riqualificato. Il Comune quindi ora fa sapere che inquadrando il Qr-code presente sulla pagina Facebook dell’ente o visitando il sito https://www.comune.somaglia.lo.it, si potrà sempre seguire l’avanzamento dei lavori, e trovare il calendario aggiornato delle chiusure e delle varie prescrizioni viabilistiche.