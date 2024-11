Calciomercato.it - Udinese-Juventus, niente rigore: “Come Alice nel paese delle Meraviglie”

Polemica sui social per il mancatoin: “nel” Un match che non ha risparmiato polemiche arbitrali. Laha chiuso il primo tempo della sfida di Udine con un doppio vantaggio, ma non sono mancati dissapori per alcune decisioni arbitrali. Polemica per il contatto Di Gregorio-Payero (LaPresse) – calciomercato.itNon solo legate a mancati cartellini per i giocatori friulani, Davis in particolare, ma anche per un episodio avvenuto nell’area dijuventina che ha visto protagonisti Payero e Di Gregorio. Sul cross dalla sinistra di Thauvin, Payero ha mancato la giusta incornata, colpendo addirittura il pallone all’indietro. In uscita Di Gregorio è letteralmente franato sul centrocampista argentino, senza toccare il pallone.