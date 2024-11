Tg24.sky.it - Trasporti, 8 novembre sciopero di 24 ore per bus e metro: la protesta dei sindacati

Giornata nera quella di venerdì 8a causa di unonazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Lo hanno proclamato unitariamente Filt Gil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna “per il rinnovo del Ccnl, per la carenza di risorse. per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro". Durante la giornata, il servizio del trasporto pubblico sarà ridotto per 24 ore, anche nelle fasce di garanzia. Per l'occasione, a Roma si terrà anche una manifestazione davanti al Ministero deie delle Infrastrutture, a partire dalle 10.30.