Anticipazionitv.it - Spagna travolta dal disastro: oltre 211 morti, dispersi e danni ingenti a Valencia

In, il fenomeno meteorologico noto come “Dana” ha provocato piogge torrenziali che hanno devastato la Comunitàna, causando200e lasciando un numero imprecisato di. Il premier Pedro Sánchez ha convocato il Comitato di crisi per monitorare la situazione e coordinare i soccorsi, mentre il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska ha comunicato l’invio di ulteriori unità militari per sostenere le operazioni nelle aree più colpite. Tuttavia, le ricerche deicontinuano, e la situazione nelle zone colpite appare drammatica, con strade impraticabili, blackout e mancanza di acqua potabile per decine di migliaia di persone. Il governo spagnolo ha dispiegato4.000 unità tra Guardia Civile e Polizia Nazionale per fronteggiare la crisi innescata dalle piogge estreme che hanno colpito in particolare la Comunitàna.