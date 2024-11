Serie C 2024 2025 Ternana ok in rimonta | Spal in 10 battuta 4-1

Leggi tutto su Sportface.it

Labatte 4-1 lainnella tredicesima giornata del girone B di. Dopo una prima mezz’ora soporifera, con poche emozioni, è la squadra ospite a rompere gli indugi in un finale di primo tempo con luci e ombre. Sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Mignanelli, Vannucchi anticipa un avversario in uscita bassa, ma serve involontariamente Karlsson che deve solo scaraventarla in rete. Nel recupero però lasi fa male da sola. Bruscagin, già ammonito, colpisce Cianci e riceve il secondo giallo. In 11 contro 10 quello dellaè un assedio. Al 72? – dopo un palo colpito da Casasola – arriva il pareggio: Corradini crossa dalla sinistra, Curcio svetta più in alto di tutti di testa e indirizza il pallone nell’angolo dove Melgrati non può arrivare. Dieci minuti dopo c’è il sorpasso.