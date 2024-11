Quifinanza.it - Quanto costa un ricovero ospedaliero, la classifica con ospedali e città

Il Programma Nazionale Esiti (Pne), pubblicato da Agenas, getta nuova luce sul sistema diitaliano. Nonostante un ritorno ai ritmi pre-pandemia, con quasi otto milioni di ricoveri in un anno (300.000 in più rispetto al 2022), persistono importanti criticità. La Sardegna sorprende tutti emergendo come la regione con maggiori problemi, superando la Calabria, storicamente nota per le sue difficoltà sanitarie. Il rapporto smentisce la tradizionale divisione tra Nord e Sud: mentre Calabria e Sicilia mostrano timidi miglioramenti, il Friuli-Venezia Giulia registra un calo nella qualità dei ricoveri. L’autonomia regionale non sembra essere la panacea, con aspettative di vita che oscillano dai 84,6 anni di Trento ai 81,4 della Campania (media nazionale di 83,1 anni, dati Istat 2023), evidenziando disparità profonde.