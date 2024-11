Cityrumors.it - Nuova crisi nel palazzo Reale: Re Carlo revoca i benefit del fratello Andrea

Revuolere al, il principe, tutti idi cui gode in quando membro della famigliaNuovi problemi all’interno del. Questa volte al centro della vicenda c’è il Re, ma soprattutto suo, in Principe. Secondo quanto riporta il The Sun, il sovrano avrebbe deciso di privarlo di tutto il personale di cui godeva fino a qualche giorno fa. Una decisione che ha lasciato di stucco tutta la popolazione della Gran Bretagna e lo stesso principe, sbalordito da una scelta inaspettata e della quale sembrerebbero sconosciute le ragioni, se esistenti. In realtà, stando a quel che scrive il tabloid britannico, la volontà disarebbe quella di allontanaredalla Royal Lodge, la residenzadove vive insieme alla sua ex moglie, Sarah Ferguson.