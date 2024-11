Liberoquotidiano.it - Mo: Usa invieranno ulteriori schieramenti militari

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

(Liberoquotidiano.it - sabato 2 novembre 2024) Washington, 2 nov. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno annunciato nuoviin Medio Oriente, tra cui "cacciatorpediniere con missili balistici, squadroni di caccia e aerei cisterna e diversi bombardieri d'attacco a lungo raggio B-52 dell'aeronautica militare statunitense", secondo una dichiarazione del portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder. L'invio delle truppe, ordinato dal Segretario alla Difesa Lloyd Austin, inizierà nei prossimi mesi e verrà effettuato in linea con gli "impegni degli Stati Uniti per la protezione dei cittadini e delle forze armate statunitensi in Medio Oriente, la difesa di Israele e la de-escalation attraverso la deterrenza e la diplomazia".