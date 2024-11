Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Malesia 2024 in DIRETTA: via alla sessione di libere. Bagnaia e Martin si studiano

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.13 Si lanciano i piloti per questo primo giro cronometro, conche ha optato per una combinazione soft-media, mentrecon due medie. 03.11esce con Marc Marquez subito in scia e l’attività comincia. 03.10 Viadi provea precedere le qualifiche! 03.10 Buongiorno e bentrovatidelle qualifiche del GP della, penultimo round del Mondialedi F1. Come seguire le qualifiche in tv/streaming – La cronaca delle pre-qualifiche – Numeri e statistiche GPBuongiorno e bentrovatidelle qualifiche del GP della, penultimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Sepang si preannuncia un time-attack particolarmente teso, dal momento che in questa top-class la conquista di una posizione da top-5 è fondamentale per puntare al meglio possibile.