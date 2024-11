Ilnapolista.it - Juventus e Milan, un mercato che non balla: oggi sarebbero fuori dall’Europa che conta

Le grandi assenti di questo campionato di Serie A, fin qui giunto alla decima giornata, sono. Entrambe le squadre molto lontane dalla vetta occupata dal Napoli. Per la Gazzetta dello Sport, ildelle due società, nonostante le enormi spese, non ha portato i risultati sperati. I conti dinon tornano “in estate ne hanno spesi parecchi (di soldi, ndr) con l’intento di salire di giri. Che, tradotto in parole povere, significava migliorare rispettivamente il secondo e il terzo posto del 2023-24. Finisseil campionato, entrambeche. Ovviamente c’è ancora tutto il tempo per rimediare. Ma è chiaro che, almeno sinora, i conti non tornino“. Laha speso quasi 200 milioni di euro.