Ilfattoquotidiano.it - Il futuro è l’energia nucleare: i colossi del web hanno già deciso, in barba a stati e governi

Hai voglia a fare referendum, dibattiti pubblici e parlamentari, discussioni nelle cancellerie. “Loro”già: ilva bene. I data center che servono per far funzionare l’Intelligenza artificiale sono “mostri” che divorano energia, consumano quanto intere città. E questa energia, da qualche parte va trovata, il prima possibile. Se poi si vuole evitare di aumentare ulteriormente le proprie emissioni di Co2, ilsembra la quadratura del cerchio. Così tutti i big della tecnologia, da Amazon a Google o Microsoftdi puntare con decisione sull’atomo, in particolare sulla tecnologia dei piccoli reattori (smr) di cui per ora esistono solo prototipi e sulla cui tempistica di effettiva realizzazione i dubbi non mancano. Ma tant’è. Google ha stretto un accordo con Kairos Power per la fornitura di sette reattori smr, se e quando saranno realizzati.