Griglia di partenza MotoGP GP Malesia 2024 | super Bagnaia in pole davanti a Martin Marc Marquez in seconda fila con Bastianini

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Calato il sipario sulle qualifiche del GP della, penultimo appuntamento del Mondialedi. Sulla pista di Sepang si è andati in cerca della miglior prestazione possibile per conquistare un posizionamento adeguato indi. Un circuito impegnativo quello asiatico, con tanti curvoni e frenate incisive che richiedono anche tanto dal punto di vista fisico ai piloti. Time-attack che ha vissuto nel duello tra Francescoe Jorge. Lo spagnolo si è presentato al via di questo fine-settimana in vetta e con 17 punti di vantaggio nei confronti di Pecco. Il due-volte iridato è chiamato a fare il meglio possibile, nella consapevolezza che potrebbe anche non bastare, dal momento che sarebbe preferibile che altri piloti si inseriscano nella lotta mondiale.