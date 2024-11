Quotidiano.net - Fitzek: "Il maschilismo comincia da bambini"

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) In Germania è una star, autore di numerosi thriller, nel 2006 il suo primo romanzo primeggiava insieme a Il Codice da Vinci nelle classifiche. Oggi ci propone lo psico-thriller Portami a casa (Fazi). Lui è Sebastiane si è raccontato nei nostri studi per “Il piacere della lettura”. Nel suo romanzo parla di violenza domestica, sessuale e tentato femminicidio. Sono piaghe sociali anche in Germania? "Sì, ogni giorno un uomo cerca di uccidere la partner e ogni secondo giorno ci riesce. Si tratta di numeri allarmanti che mi colpiscono profondamente come uomo, marito e padre di famiglia". Protagonisti una vittima di violenza, Klara, e Jules, che risponde alla linea antiviolenza. "L’aggancio me lo ha dato una lettrice che lavorava volontariamente per questa linea verde, una voce che accompagna e tranquillizza.