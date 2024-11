Gaeta.it - Fermo di un minorenne per omicidio a San Sebastiano: il caso di Santo Romano

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter A Sanal Vesuvio, la situazione si è fatta grave dopo il tragicodi, un giovane di 19 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, portando all’arresto di un 17enne napoletano, sospettato di essere il responsabile del delitto. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità locale, rivelando tensioni e comportamenti preoccupanti tra i giovani della zona. I dettagli delIlè stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, in ottemperanza a un decreto emesso dalla Procura della Repubblica per i minorenni. Il giovane arrestato è accusato die tentato, in relazione a eventi che si sono verificati la scorsa notte in piazza Raffaele Capasso.