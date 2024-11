F1 Gp Brasile 2024 Horner | Perez? Sei decimi da Verstappen è troppo non ha fatto abbastanza bene

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Christian, team principal della Red Bull, ha commentato l’andamento delle qualifiche Sprint del Gran Premio del. Sul circuito di Interlagos, Maxha chiuso il venerdì pomeriggio al quarto posto alle spalle delle due McLaren e di Charles Leclerc, mentre Sergioha confermato le sue recenti difficoltà non andando oltre il tredicesimo posto. “Vediamo cosa riusciremo a fare domani, la speranza è che la macchina sia migliore sul passo gara rispetto alla qualifica – spiega– Le sessioni si seguono l’una con l’altra molto velocemente in questi weekend con la Sprint, quindi speriamo di trovare qualcosa che ci possa far migliorare anche nella qualifica di domani in vista della gara di domenica.