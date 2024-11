Oasport.it - F1, cosa succede se non si disputano le qualifiche? Le possibili soluzioni: polemiche quasi certe

Cambio di programma a Interlagos per la F1, a causa di un acquazzone che ha reso impossibile lo svolgimento delledel Gran Premio del Brasile 2024, quartultimo appuntamento della stagione. Al termine di una lunga serie di slittamenti, dopo due ore di attesa la Race Direction ha alzato bandiera bianca rimandando a domani le prove ufficiali. Purtroppo però le previsioni meteo nella zona di San Paolo non sono incoraggianti anche per la giornata di domenica, in cui dovrebbe piovere dalla mattina alla sera. La federazione proverà a recuperare ledomattina, ma non ha ancora comunicato ufficiale l’orario esatto della sessione (un’opzione plausibile sarebbe quella delle ore 13.00 italiane, le 10.00 locali).