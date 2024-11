Gaeta.it - Espulsione di un giovane tunisino a L’Aquila: le ragioni dietro la misura di sicurezza

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio che ha suscitato preoccupazione e interesse in città si è verificato il 31 ottobre, quando la Polizia di Stato diha proceduto all’di un. Quest’ultimo, nonostante avesse cercato di regolarizzare la propria posizione in Italia, è stato colpito da un provvedimento di rimpatrio immediato a causa della sua pericolosità sociale. La storia di questomette in luce le complessità legate all’immigrazione e allapubblica. La richiesta di permesso di soggiorno Il, che aveva raggiunto il territorio italiano in età minorile, aveva precedentemente ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo per l’affido a una comunità di accoglienza per minori non accompagnati. Tuttavia, la sua situazione è cambiata drasticamente al compimento della maggiore età.