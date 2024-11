Sport.quotidiano.net - Contro la Samp il Brescia vuol dimostrare di essere “guarito”

, 2 novembre 2024 – La trasferta di domani (fischio d’inizio alle 17.15) al “Ferraris” in casa delladoria potrà fornire indicazioni molto importanti sull’attuale salute del. La frenata delle ultime giornate ha fatto perdere posizioni alle Rondinelle, che sono uscite dalla zona play off e guardano avanti con rinnovate preoccupazioni. Timori che arrivano fino alla panchina di Maran, che dopo le recenti prove tutt’altro che felici della sua squadra non sembra godere della fiducia illimitata del presidente Cellino (che secondo non poche voci sarebbe piuttosto contrariato e pronto a guardarsi intorno, specie nel malaugurato caso di un risultato negativo con i blucerchiati). L’entusiasmo e la convinzione delle scorse settimane paiono uno sbiadito ricordo per la formazione biancazzurra, che è stata penalizzata (e non poco) dagli infortuni di alcuni uomini chiave.