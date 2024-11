Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, esplode la passione: dove li hanno sorpresi, un clamoroso gossip

Se ne parla da qualche giorno, sempre con maggiore insistenza. Si parla della possibile frequentazione trae Giovanni, i cui primi passi sarebbero stati mossi nel bel mezzo di una vacanza a Ibiza. Frequentazioni che sembrano intensificarsi anche grazie alla stessa scuola frequentata dai figli. Ecco però che ora piove una pesante conferma: i due sono stati fotografati insieme alla festa di Halloween, immortalati in atteggiamenti affettuosi a un party milanese nella "notte delle streghe". La loro prima uscita pubblica è stata immortalata al Maka Loft di Milano,, in perfetto spirito di Halloween, entrambisfoggiato trucco e abiti a tema, scambiandosi sguardi complici e tenerezze che non sono passati inosservati.