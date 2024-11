Inter-news.it - Cassano esagera: «Inzaghi manca di rispetto a Frattesi. Il motivo»

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) Antoniocome sempre nei giudizi e nei confronti. Nicolò Barella e Davidei giocatori imputati, la parola dell’ex calciatore sul canale Youtube Viva el Futbol. CONFRONTO – Antonionon è d’accordo con la visione dell’allenatore nerazzurro: «L’Inter fino all’espulsione di Goglichidze non mi era piaciuta, non stava giocando bene. Era lì nel panico, ovviamente l’errore del ragazzo e l’1-0 diha facilitato tutto. Io impazzisco per la qualità, ma io ho sempre detto chedeve giocare al posto di Barella. Il campo mi dice certe cose, insieme non possono giocare perché Mkhitaryan è di un altro livello. Anche Zielinski è un fenomeno. Nell’idea digiocheranno sempre Calhanoglu-Barella-Mkhitaryan»., la bomba diBOMBA – Il minutaggio dei due giocatori è cambiatoad un anno fa.