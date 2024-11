Carrarese-Juve Stabia oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie B 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Dei Marmi valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La compagine allenata da Antonio Calabro, dopo un avvio di stagione molto complicato, è riuscita a cambiare marcia e adesso spera di incamerare degli altri punti tra le mura amiche per prendere un margine di vantaggio nei confronti della zona retrocessione., come seguire il match Gli uomini guidati da Guido Pagliuca, dal loro canto, vanno a caccia di un successo in trasferta su un campo complicato per cercare di restare aggrappati alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà affia Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di. Sportface.