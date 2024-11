Lanazione.it - A un anno dall’alluvione, la Toscana non dimentica: fiaccolate, cortei e cerimonie. “L’emergenza non è terminata”

Firenze, 2 novembre 2024 –silenziosi,. Lanonla tragedia dell’alluvione del 2 novembre 2023. Nella frazione di Bagnolo a Montemurlo è partito un corteo silenzioso, aperto dallo striscione del Comitato di Bagnolo nato dopo l’alluvione che raccoglie circa un migliaio di persone. La manifestazione è partita da piazza Bini verso via Riva lungo il torrente Bagnolo che lo scorsostrappò la vita di Alfio Ciolini, 85 anni, annegato nella propria abitazione. Presenti al corteo silenzioso il sindaco Simone Calamai e alcuni parenti delle vittime. A Prato si è deciso per una cerimonia in comune, aperta con un minuto di silenzio riservato alle quattro vittime del territorio che hperso la vita durante l’alluvione. In totale, è stato ricordato in comune, sono stati stanziati 211.