Lanazione.it - A Camaiore il 3 novembre è l’ultimo giorno della Fiera di Ognissanti

(Lucca), 22024 - Domenica 3in cui aè protagonista la tradizionaledi. Quest’anno sono oltre 250 i banchi presenti a, tra settore agrozootecnico, commerciale, dell’artigianato e dei veicoli. I banchi, divisi per specializzazione, occupano le principali aree del centro. L’area commerciale in Piazza XXIX Maggio, nella zonaPiscina Comunale, nella zona del Parco Papa Giovanni XXIII e nella zona di Piazza Romboni; in via Vittorio Emanuele l’Area Artigiani e Associazioni Locali; in Piazza San Bernardino e in via XX Settembre le concessionarie auto; alla Badia l’area Agricola e Agrozootecnica. A chiudere il weekend, al Teatro dell’Olivo alle ore 21.15 lo spettacolo teatrale ‘Cibo, Spreco, Rifiuti.