Venezia, neonata di 4 giorni resta bloccata in auto: incubo per due genitori. Quella di giovedì 31 ottobre stata una mattinata spaventosa per una giovane coppia residente nel comune di Ceggia. La loro bimba appena nata è infatti rimasta intrappolata nell’abitacolo della loro vettura. Vediamo i dettagli della vicenda.() Leggi anche: neonata morta nel wc, l’interrogatorio della madre Melissa Leggi anche: neonata resta chiusa in auto sotto il sole: le urla disperate della zia neonata bloccata nell’auto: spavento per una coppia di Ceggia Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il dramma si è svolto verso le 10 del mattino di ieri nella periferia di Ceggia, nel Veneziano. Qui la coppia era ancora ferma nel vialetto di casa, aveva appena inserito le chiavi nel quadro della loro auto e sistemato la piccola nel seggiolino per neonati. Tvzap.it - Venezia, neonata di 4 giorni resta bloccata in auto: incubo per due genitori Leggi tutto su Tvzap.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Tvzap.it: Social.di 4inper due. Quella di giovedì 31 ottobre stata una mattinata spaventosa per una giovane coppia residente nel comune di Ceggia. La loro bimba appena nata è infatti rimasta intrappolata nell’abitacolo della loro vettura. Vediamo i dettagli della vicenda.() Leggi anche:morta nel wc, l’interrogatorio della madre Melissa Leggi anche:chiusa insotto il sole: le urla disperate della zianell’: spavento per una coppia di Ceggia Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il dramma si è svolto verso le 10 del mattino di ieri nella periferia di Ceggia, nelno. Qui la coppia era ancora ferma nel vialetto di casa, aveva appena inserito le chiavi nel quadro della loroe sistemato la piccola nel seggiolino per neonati.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, scatta la chiusura dell'auto: bimba di 4bloccata dentro, liberata dai vigili del fuoco;di 4resta chiusa in auto, i genitori di 26 e 27 anni sotto choc tentano di aprire il bagagliai; Chiudono l’auto con la bimba di 4dentro: liberata dai vigili del fuoco;, bimba di un anno dimenticata in auto dal papà, morta di caldo; Bimba di un anno morta di caldo a, il papà l’ha dimenticata in auto; Papà dimentica la bimba in auto: morta di caldo; Approfondisci 🔍

Neonata di 4 giorni bloccata in auto, i genitori tentano di aprire il bagagliaio senza riuscirci: salvata dai pompieri

(msn.com)

Le portiere dell'auto non si aprono. Una neonata di appena quattro giorni bloccata all’interno della vettura. I tentativi di spaccare i vetri. Il panico. L'arrivo salvifico dei vigili del fuoco.

Neonata di 4 giorni resta chiusa in auto, i genitori di 26 e 27 anni sotto choc tentano di aprire il bagagliaio ma non riescono

(msn.com)

CEGGIA - Neonata di 4 giorni resta chiusa in auto, i genitori di 26 e 27 anni sotto choc tentano di aprire il bagagliaio ma non riescono. L'incidente è avvenuto questa ...

Chiudono l’auto con la bimba di 4 giorni dentro: liberata dai vigili del fuoco

(lavocedivenezia.it)

Fortunatamente non resterà traccia nella memoria della piccola, perché si è trattato di lunghi minuti di paura e apprensione. Una neonata di quattro giorni è rimasta chiusa nell’abitacolo dell’automob ...

Venezia, scatta la chiusura dell'auto: bimba di 4 giorni bloccata dentro, liberata dai vigili del fuoco

(corrieredelveneto.corriere.it)

Ceggia, le portiere chiuse per un malfunzionamento elettrico: genitori nel panico, la piccola ha dormito per tutto il tempo e non si è accorta di nulla ...