Turista 14enne morta per shock anafilattico: chiusa la pizzeria dove ha pranzato con i genitori (Di venerdì 1 novembre 2024) La Asl Roma 3 ha dato disposizione di chiudere il locale 'I Love Pizza Kebab' dopo che una 14enne è morta per shock anafilattico in seguito a un pranzo con la famiglia. Fanpage.it - Turista 14enne morta per shock anafilattico: chiusa la pizzeria dove ha pranzato con i genitori Leggi tutto su Fanpage.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La Asl Roma 3 ha dato disposizione di chiudere il locale 'I Love Pizza Kebab' dopo che unaperin seguito a un pranzo con la famiglia.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in concorso a carico dei titolari del locale dove la settimana scorsa ha mangiato la ragazza inglese ...

Una turista inglese di 14 anni è morta a Roma per uno shock anafilattico dopo aver cenato con la famiglia in un ristorante nel quartiere Gianicolese. Poco dopo essere arrivata in albergo, si è sentita ...

Chiusura temporanea per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. La minorenne era allergica alle arachidi, sequestrati i dolci del locale ...