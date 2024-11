Ilfattoquotidiano.it - Turchia, arrestato il sindaco Ahmet Özer: è accusato di terrorismo. A Istanbul, centinaia di persone protestano in piazza

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 1 novembre 2024) Nelle strade di, la megalopoli sul Bosforo, per metà europea e per l’altra asiatica, di fatto capitale demografica ed economica nemica della, è in corso una enorme manifestazione di protesta. Migliaia disi sono radunate davanti al municipio del quartiere di Esenyurt per protestare contro la rimozione deldistrettuale, in seguito al suo arresto e alle accuse die alla successiva rimozione dall’incarico., illustre accademico nonché membro del principale partito di opposizione, il Partito Popolare Repubblicano (CHP) è statodurante un raid nella sua residenza ieri mattina presto e in seguito è stato messo in custodia cautelare. È formalmentedi essere un membro del gruppo militante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK).