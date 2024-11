Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-11-2024 ore 14:30

(Di venerdì 1 novembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora intenso ilsulle strade in uscita dalla capitale code a tratti sulla A1Firenze tra la diramazionenord verso Firenze cose poi sulla A24-l’aquila-teramo dal raccordo anulare a Tivoli rallentamenti sulla diramazionesud e tra il raccordo è San Cesareo si sta in coda poi sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino a via di Malafede code pere lavori sulla A12-civitavecchia tra Santa Severa e Civitavecchia Nord in direzione della via Aurelia lunghe code poi sulla A1Napoli tra San Vittore e Caianello verso Napoli ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ