Emilia-Romagna. Il motivo del contendere è l’aggiornamento del protocollo per l’interruzione di gravidanza con la pillola abortiva che, in Emilia-Romagna, si potrà fare a domicilio, senza ricovero ospedaliero. La novità – che risale a una decina di giorni fa – entrerà in vigore il primo gennaio 2025, ma la determina è già finita al centro del dibattito elettorale. Un po’ come successe con la delibera che disciplina il suicidio assistito, altro tema su cui l’Emilia-Romagna è stata apripista, ma con qualche scintilla in più legata al contesto politico caldo. Ilrestodelcarlino.it - Svolta in Emilia-Romagna. Aborto chimico a domicilio. Si accende la vigilia elettorale Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Nuovo scontro sui diritti, con vista sulle elezioni dell’. Il motivo del contendere è l’aggiornamento del protocollo per l’interruzione di gravidanza con la pillola abortiva che, in, si potrà fare a, senza ricovero ospedaliero. La novità – che risale a una decina di giorni fa – entrerà in vigore il primo gennaio 2025, ma la determina è già finita al centro del dibattito. Un po’ come successe con la delibera che disciplina il suicidio assistito, altro tema su cui l’è stata apripista, ma con qualche scintilla in più legata al contesto politico caldo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il caso in. Pillola abortiva a domicilio. Esplode lo scontro politico; Previsioni meteo, in arrivo temporali violenti con grandine e vento; Traversetolo (Parma), neonati uccisi: Chiara ai domiciliari | Il primo seppellito in giardino "perché lo voleva vicino a sè"; Regionali, de Pascale in campo: "Porto le ferite dell’alluvione: prevenire sarà la mia regola"; La nomina di Fitto e laa destra della Commissione Europea; Patto De Pascale Lepore per le Regionali: “Le correnti non bastano più”; Approfondisci 🔍

Il caso in Emilia-Romagna. Pillola abortiva a domicilio. Esplode lo scontro politico

(msn.com)

L’interruzione di gravidanza coi farmaci irrompe nelle elezioni del 17-18 novembre. Svolta in Regione: la fase finale del percorso si potrà fare a casa in telemedicina. Insorgono il centrodestra e le ...

Pillola abortiva a casa, polemica sulla Regione Emilia Romagna

(ilrestodelcarlino.it)

Marta Evagelisti (Fdi) contro la determina che consente di terminare l’iter per l’interruzione di gravidanza a domicilio: “Le regole sono superficiali. Così le donne vengono lasciate sole” ...

Aborto farmacologico, in Emilia-Romagna via libera alla seconda pillola a domicilio con assistenza in telemedicina

(ilfattoquotidiano.it)

L’ Emilia Romagna è pronta per avviare l’aborto farmacologico fino alla nona settimana di gestazione in telemedicina e con un solo accesso in consultorio. Lo prevede una determina del 9 ottobre scorso ...

Aborto, in Emilia Romagna interruzione di gravidanza con farmaci anche a domicilio

(rainews.it)

La Regione aggiorna il protocollo: la novità dal 1° gennaio 2025. Critiche dal movimento Pro Vita&Famiglia: "Così si nasconde la gravità dell'atto alle donne" ...