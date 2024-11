Ilrestodelcarlino.it - Streghe, mostri e zucche riempiono il centro: che successo per Halloween

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Dolcetto o scherzetto?inè un vero. Tantissimi bambini ieri pomeriggio hanno affollato le vie e le piazze bussando alle porte dei negozi. La Pro Loco di Macerata, infatti, in collaborazione con il Comune di Macerata, ha organizzato un’iniziativa per intrattenere bambini e bambine in occasione della cosiddetta "notte degli spiriti sacri". Un pomeriggio speciale con animazione, musica, intrattenimento. Non potevano mancare naturalmente dolci e caramelle di ogni genere. E cosìtte, vampiri,da riempire di dolcetti ma anche fantasmi e ragnatele hanno reso il pomeriggio diuna festa un po’ per tutti. Non solo per i piccoli, ma anche per i genitori.