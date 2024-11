Liberoquotidiano.it - "Se non vi piace l'Italia andate via": chi sono i due immigrati che sembrano leghisti e ringraziano l'Italia

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Glinirazzisti. Magari fascisti. La poliziana è razzista e manganella senza pietà. Glili rinchiudiamo in Albania e «anche la Germania nazista», spiegano i giudici del no al decreto, «per il governo sarebbe un Paese sicuro». Ergo, forse siamo anche un po' nazisti. Il Salvi ni sequestratore è intrinsecamente un razzistone. Paola Egonu, Scurati e Saviano, Giannini e Rossella Carlo, Ghali e Mannoia Fiorella, Bonelli&Fratoianni, Schlein, piddi, Dibba, De Magistris, Soumahoro. Stop. Si farebbe troppo lunga. Giusto per dire che per molti glini nonmica brava gente. A parte quelli bravi, ovvio. Che poi è molto chic, elitario, rassicurante dire che siamo brutti, cattivi, razzisti. Anzi, con Meloni lassù - «ha detto antifascista?!» - è doveroso sostenerlo. Espiare inesistenti sensi di colpa, schierarsi dalla parte del “Giusto”.