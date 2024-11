Scontro auto-moto in Alta Valtrebbia, grave una donna (Di venerdì 1 novembre 2024) Poco prima di mezzogiorno del 1° novembre sulla strada provinciale del Mercatello, nel comune di Corte Brugnatella, si sono scontrate una moto e un’auto. I due veicoli, che procedevano in direzione opposta di marcia, nei pressi di una curva, sono entrati in collisione. Nell’impatto, una donna di Ilpiacenza.it - Scontro auto-moto in Alta Valtrebbia, grave una donna Leggi tutto su Ilpiacenza.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Poco prima di mezzogiorno del 1° novembre sulla strada provinciale del Mercatello, nel comune di Corte Brugnatella, si sono scontrate unae un’. I due veicoli, che procedevano in direzione opposta di marcia, nei pressi di una curva, sono entrati in collisione. Nell’impatto, unadi

Scontro auto-moto in Alta Valtrebbia, grave una donna

(ilpiacenza.it)

Poco prima di mezzogiorno del 1° novembre sulla strada provinciale del Mercatello, nel comune di Corte Brugnatella, si sono scontrate una moto e un’auto. I due veicoli, che procedevano in direzione op ...

Scontro auto-moto: 54enne versiliese in gravissime condizioni

(noitv.it)

Violento incidente stradale si è verificato nella notte di Halloween intorno alle 3 in via Alpi Apuane tra Querceta e Ripa. Ad avere la peggio un uomo di 54 anni, residente in zona, che ha subito l'am ...

Violento scontro auto-moto in tangenziale, in azione i soccorsi: 76 enne in ospedale in gravi condizioni

(ildolomiti.it)

MERANO. Violento scontro all'ora di pranzo tra un auto e uno scooter sulla superstrada MeBo all'altezza di Merano, con il motociclista che è rimasto ferito in modo grave. L'allarme è scattato poco pri ...

Violento scontro tra auto e moto al Millennium Center di Rovereto

(giornaletrentino.it)

Ad avere la peggio, secondo le Prime informazioni, il motociclista, sbalzato a terra: si tratta di un uomo di 54 anni, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento.