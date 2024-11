Rugby Autumn Nations Series, Italia-Argentina: orari, programma e diretta tv - La Nazionale Italiana maschile di Rugby si prepara all’esordio nelle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series. La compagine azzurra continua a lavorare nel corso del raduno a Roma, in vista della prima partita in programma per sabato 9 novembre presso il Bluenergy Stadium di Udine, a partire dalle 18:40. L’avversario ‘ l’Argentina e la sfida si prospetta interessante. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8. Gli uomini di Gonzalo “La preparazione sta andando bene. Abbiamo iniziato a mille. Sono molto contento – ha detto Marco Zanon, nel corso del tradizionale incontro con la stampa – e non ho sentito il distacco dalle Summer Series: sembra che il gruppo sia stato sempre in raduno e siamo molto uniti. Abbiamo tre sfide importanti da affrontare ma adesso il nostro focus è unicamente sulla partita contro l’Argentina“. Leggi tutto su Sportface.it (Sportface.it - venerdì 1 novembre 2024)- La Nazionalena maschile disi prepara all’esordio nelle Vittoria Assicurazioni. La compagine azzurra continua a lavorare nel corso del raduno a Roma, in vista della prima partita inper sabato 9 novembre presso il Bluenergy Stadium di Udine, a partire dalle 18:40. L’avversario ‘ l’e la sfida si prospetta interessante. Il match sarà trasmesso insui canali di Sky Sport e in chiaro su Tv8. Gli uomini di Gonzalo “La preparazione sta andando bene. Abbiamo iniziato a mille. Sono molto contento – ha detto Marco Zanon, nel corso del tradizionale incontro con la stampa – e non ho sentito il distacco dalle Summer: sembra che il gruppo sia stato sempre in raduno e siamo molto uniti. Abbiamo tre sfide importanti da affrontare ma adesso il nostro focus è unicamente sulla partita contro l’“.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Sione Tuipulotu: "Pensavo di essere nei guai";in TV: al via le, il palinsesto;2024: il calendario e risultati. Italia in campo con Argentina, Georgia e Nuova Zelanda;2024: la formazione degli All Blacks per la sfida all’Inghilterra;: la formazione delle Fiji per il test contro la Scozia; Italia contro All Blacks, il grandearriva a Torino; Approfondisci 🔍

Autumn Nations Series 2024: Everything you need to know about round one

(rugbypass.com)

Ahead of what promises to be a brilliant opening weekend, we give you the lowdown on the Autumn Nations Series and the first two matches of the 2024 edition.

Autumn Nations Series guide: Fixtures, TV channel and live stream details

(inews.co.uk)

All 21 matches of the 2024 Autumn Nations Series will be broadcast live on TNT Sports and streamed on Discovery+ for the first time. TNT Sports is across all major TV platforms while Discovery+ is the ...

Autumn Nations Series schedule: How to watch every rugby Test on TV and online

(independent.co.uk)

TNT Sports have the rights to the series for the first time in the United Kingdom, taking over from Amazon and supplementing the broadcaster’s coverage of England’s Gallagher Premiership and ...

Rugby Autumn Internationals commentators and pundits: Who is providing coverage for TNT Sports?

(thesun.co.uk)

FEAR not rugby fans, the Autumn Internationals are here! The series is set to feature some blockbuster clashes between the best international sides on the planet. TNT Sports and discovery+ will ...