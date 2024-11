Sport.quotidiano.net - Robur, tutta la fiducia di Pescicani: "Lanciato un segnale: noi ci siamo!"

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net: Ha un secondo cognome, Leonardo, Krzysz (nella foto): nelle sue vene scorre sangue anche polacco e proprio in Polonia, a cinque anni, ha tirato i primi calci a un pallone. Con il padre, a 13, si è trasferito in Italia, la madre e la sorella hanno raggiunto gli uomini di casa successivamente. Oggi parla viterbese e, ispirandosi a Dybala ("anche se il mio giocatore preferito è da sempre Pirlo" dice), sta dando "il massimo per togliersi delle belle soddisfazioni con la maglia della". Intanto il Siena, una bella soddisfazione, se l’è tolta domenica, battendo all’ultimo tuffo la Sangiovannese. "Abbiamo conquistato tre punti fondamentali – commenta–, soprattutto per come si era messa la partita. A livello di gioco abbiamo centrato un’ottima prestazione, andando più volte alla conclusione.