Anteprima24.it - Procreazione Medicalmente Assistita, al San Pio risultati oltre la media nazionale

Leggi tutto su Anteprima24.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: 4 minutiLa UOSD di Fisiopatologia della Riproduzione dell’AORN “S. Pio” di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante si conferma tra le eccellenze dei Centri Medicina della Riproduzione regionali e nazionali, confermando tassi di successo benla. Nei primi tre cicli di(PMA) erogati nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2024, il tasso di gravidanza per transfer embrionario è stato del 54% (luglio e settembre 50% ed ottobre 57%), a fronte di unache è del 29,4%. Se si confronta il tasso di gravidanza per ciclo iniziato e per prelievo ovocita rio effettuato, questo è stato pari al 36,8 %, a fronte di unadel 15,8%, quindiil doppio.