Pechino infligge colpi ai droni Usa | le sanzioni cinesi mettono in crisi Skydio e l’Ucraina

Le sanzioni imposte dalla Cina non solo colpiscono l'industria dei droni statunitense, ma hanno anche ripercussioni significative sulle operazioni delle forze armate ucraine. Skydio, il principale produttore di droni negli Stati Uniti e fornitore chiave per l'Ucraina, affronta un'emergenza nelle catene di approvvigionamento che può compromettere seriamente le prestazioni sul campo. Questa situazione si è aggravata a seguito dell'imposizione delle sanzioni da parte del governo cinese, avvenuta l'11 ottobre, come risposta alle recenti approvazioni di aiuti americani per Taiwan. l'impatto delle sanzioni cinesi su Skydio La decisione del ministero degli Esteri cinese di colpire le forniture a Skydio ha suscitato preoccupazioni nel settore della difesa americano.

Tensione Cina-Taiwan, Pechino annuncia esercitazione "con munizioni vere"

Pechino ha dato il via oggi a un'esercitazione con "munizioni vere" nello Stretto di Taiwan. Dopo le simulazioni di accerchiamento organizzate dalla Cina intorno all’arcipelago conteso la scorsa ...

le due Coree ai ferri corti: bombe sulle strade, colpi di artiglieria… E Pechino si preoccupa

The post le due Coree ai ferri corti: bombe sulle strade, colpi di artiglieria… E Pechino si preoccupa appeared first on InsideOver.

Cina-Taiwan, Pechino annuncia operazione con 'munizioni vere'

La Cina spara con "munizioni vere" nello Stretto di Taiwan nell'ennesima esercitazione, sebbene l'azione vada in scena in una piccola area vicina alla sua costa e relativamente lontana dall'isola.

Pechino è green? Chiedetelo ai krill

Testimoni hanno parlato di un atteggiamento ostruzionistico da parte di Pechino e Mosca, che hanno tutto l’interesse a imporre la loro influenza anche in Antartide senza essere vincolati dalle ...