In questo mese di novembre si potrà andare alla scoperta del territorio assisano in maniera diversa, "a macchia d'Olio". Ha preso il via ieri la dodicesima edizione di Unto (Unesco, natura, territorio, Olio), manifestazione dedicata all'Olio extravergine di oliva e alle eccellenze. La prima tappa è ad Assisi, sino a domenica, per poi toccare gli altri centri: il 3 novembre Costa di Trex, Armenzano e Tordibetto, l'8 Castelnuovo, il 9 Rocca Sant'Angelo, il 10 Santa Maria degli Angeli, Assisi, Castelnuovo, il 24 Rivotorto, il primo dicembre Petrignano.

Olio e territorio, c'è "Unto". Mostra mercato sull'extravergine e sulle eccellenze umbre

Tante iniziative in programma che coinvolgeranno, nel mese di novembre, l'Assisano. Spazio ai frantoi, al tartufo, ai salumi, al vino e ai legumi. Con molte (e gustose) sorprese.

