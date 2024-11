Gaeta.it - Nuovo Punto Salute a Monte Vidon Corrado: un servizio per avvicinare la sanità ai cittadini

Dal 28 ottobre scorso, il comune di, in provincia di Fermo, ha attivato ilpresso un ambulatorio situato in via Fucina 5. Questo, promosso dall'Azienda sanitaria territoriale di Fermo, è stato pensato per rispondere alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria della comunità locale e sarà attivo in forma sperimentale fino al 31 dicembre 2023. L'iniziativa si inserisce all'interno di un progetto più vasto volto a garantire un accesso facilitato ai servizi sanitari e a migliorare la salubrità della popolazione. Orari e prestazioni offerte Ildioffre prestazioni ambulatoriali e domiciliari, precisamente nei giorni di lunedì e martedì dalle 8 alle 14. Questa iniziativa è dedicata ai residenti dei comuni vicini, tra cui Falerone, Montappone, Massa Fermana e Servigliano.