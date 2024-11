Ilrestodelcarlino.it - Nazifascismo a scuola, la proposta a studente e famiglia: “Un viaggio nei campi di sterminio”

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: In una classe terza di unamedia di Ancona, alcune settimane fa, un alunno di 14 anni si è impossessato del libro del docente presente in aula, è salito in piedi sul banco e ha iniziato a strappare le pagine del testo urlando e inneggiando al. Mentre lui faceva questo alcuni suoi compagni e compagne di classe hanno tirato fuori il cellulare dagli zaini, assolutamente vietati, e hanno filmato il gesto. In un secondo momento il video è stato pubblicato su un noto social network dove è rimasto per qualche tempo, fino a quando sono stati dei genitori a cancellarlo. Il video però nel frattempo è stato visto e condiviso e il suo contenuto è arrivato sia alla dirigente di plesso che alla direttrice dell’istituto comprensivo.