Ilgiorno.it - Mimì Caruso a X Factor 2024: le emozionanti parole di Manuel Agnelli per la 17enne di Usmate Velate

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:(Monza e Brianza), 1 novembreprosegue la sua corsa nei Live di Xe si conferma uno dei talenti più scintillanti di questa edizione. La brianzola diha mostrato una padronanza del palco invidiabile per i suoi 17 anni esibendosi sulle note di “Something On Your Mind” di Karen Dalton: un brano non facile (e non proprio mainstream). Il “diamante grezzo” della squadra dianche in questa prova ha convinto, con quella disinvoltura nel canto che fa sembrare tutto facile e naturale (anche quando facile non è per niente). Chi èdi X, ladiche ha commossoConcordi i giudici, tutti con un giudizio positivo e conquistati non solo dalla sua voce, ma dalla capacità di reggere un palco non semplice come quello dei Live di X