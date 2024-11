Lapresse.it - Medioriente, Crosetto: “Unifil unica alternativa a guerra, cambino regole ingaggio”

(Di venerdì 1 novembre 2024) “Ho avuto rassicurazioni e ho avuto l’impressione che Israele sia pronta a togliere la pressione militare su Gaza e consentire il ripristino della normalità su Gaza. Ho avuto la conferma cheè l’ad unadi Israele in Libano ma ho spinto ulteriormente con il ministro Tajani e con il presidente del Consiglio sull’Onu affinchéledie cambi il nostro modo di stare in Libano in modo tale che la garanzia di sicurezza che non ci siano armi di Hezbollah sia data alla comunità internazionale e non all’esercito israeliano. Mi pare ci siano passi avanti per cercare di ripristinare un po’ di buon senso nell’area e sono convinto che nelle prossime settimane si possano raggiungere risultati concreti”. Così il ministro della Difesa Guidoa margine dell’apertura del Villaggio difesa al Circo Massimo.