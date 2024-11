evento straordinario dedicato alla vocalità.organizzato da E.V.A. Ensemble in collaborazione con la Cappella Musicale della Cattedrale di Arezzo e grazie al contributo e supporto Arezzonotizie.it - Master class con Pietro Consoloni - evento organizzato grazie al contributo di a.c.t. associazione cori della Toscana Leggi tutto su Arezzonotizie.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Arezzonotizie.it: Il 10 novembre 2024, la splendida Chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo, da poco restaurata , ospiterà unstraordinario dedicato alla vocalità.da E.V.A. Ensemble in collaborazione con la Cappella MusicaleCattedrale di Arezzo eale supporto

La Fondazione G. Pierluigi da Palestrina invita a due nuovi straordinari concerti

(montiprenestini.info)

Direttore M° Pietro Consoloni. Entrambe i concerti sono ad ingresso libero e avranno luogo nell’incantevole cornice della Basilica di Sant’Agapito a Palestrina (Rm). Per avere maggiori informazioni è ...

5° Concorso Nazionale Corale Polifonico del Lago Maggiore

(verbanianotizie.it)

Protagonista del concerto di apertura sarà il Resonare Vocal Ensemble di Roma diretto dal M° Pietro Consoloni: durante il concerto si terrà inoltre una performance pittorica live a cura di Marco ...