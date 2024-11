Ilfattoquotidiano.it - Massimiliano Galletti, morto il soccorritore italiano in Ucraina: era stato colpito da una granata un mese fa

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Non ce l’ha fatta, dopo settimane di coma, ildi 59 annidalle schegge di un colpo di Rpg ine rimasto per unin ospedale a Kiev. La conferma arriva anche dal pensiero che la figlia Aurora ha deciso di dedicargli sui social: “Sei volato via da eroe per me e per tutte le persone che hai salvato in questi anni”, ha scritto., marchigiano di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), svolgeva servizio di assistenza ai combattenti al fronte in una località non distante dalla capitale. Nelle retrovie, dove operava, il colpo fatale die la morte dopo undi coma in ospedale. Si tratta del primo, in questo caso un paramedico,sul fronte ucraino.