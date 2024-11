Manolis e Yorgos. 11 anni fa l’assassinio di due militanti di Alba Dorata - Roma, 1 nov – Sono passati undici anni dalla sera del 1° novembre 2013: ad Irakleio, nella periferia Nord di Atene, un individuo scende dalla moto mentre il guidatore resta in attesa. Portano tutti e due caschi integrali ed hanno un auto di appoggio, che li seguirà nella fuga: l’uomo si avvicina alla sede del partito Greco Alba Dorata dove sostano quattro persone. Apre il fuoco con una pistola semi-automatica da 9 millimetri, vengono esplosi 12 colpi: a terra rimangono Manolis Kapellonis (22 anni), ucciso sul colpo e Yorgos Fountoulis (27 anni), portato all’ospedale “Agia Olga” sarà poi dichiarato morto. Manolis e Yorgos, giovani eroi “Le Forze militanti rivoluzionarie popolari di combattimento si assumono la responsabilità delle esecuzioni politiche dei neo-nazisti“, si legge in un comunicato diffuso alla stampa locale tramite una chiavetta Usb. Ilprimatonazionale.it - Manolis e Yorgos. 11 anni fa l’assassinio di due militanti di Alba Dorata Leggi tutto su Ilprimatonazionale.it (Ilprimatonazionale.it - venerdì 1 novembre 2024)- Roma, 1 nov – Sono passati undicidalla sera del 1° novembre 2013: ad Irakleio, nella periferia Nord di Atene, un individuo scende dalla moto mentre il guidatore resta in attesa. Portano tutti e due caschi integrali ed hanno un auto di appoggio, che li seguirà nella fuga: l’uomo si avvicina alla sede del partito Grecodove sostano quattro persone. Apre il fuoco con una pistola semi-automatica da 9 millimetri, vengono esplosi 12 colpi: a terra rimangonoKapellonis (22), ucciso sul colpo eFountoulis (27), portato all’ospedale “Agia Olga” sarà poi dichiarato morto., giovani eroi “Le Forzerivoluzionarie popolari di combattimento si assumono la responsabilità delle esecuzioni politiche dei neo-nazisti“, si legge in un comunicato diffuso alla stampa locale tramite una chiavetta Usb.

