Non è una sorpresa. Si sapeva che il record del mondo nei 200 misti uomini in vasca corta di Ryan Lochte, datato 2012 ai Mondiali di Istanbul (Turchia), avesse i giorni contati, note le strepitose qualità del francese Leon Marchand. Il transalpino, capace di vincere 4 ori individuali ai Giochi Olimpici di Parigi, ha dato un segnale forte e chiaro della sua classe. Nella terza tappa della Coppa del mondo a Singapore, Marchand ha letteralmente aperto le acque dell'OCBC Aquatic Centre, andando a stabilire un nuovo primato del mondo sensazionale. L'asso allenato da Bob Bowman non si è limitato a migliorare l'1:49.63 nella specialità di Lochte, ma l'ha letteralmente frantumato. Il nativo di Tolosa, infatti, ha coperto l'alternarsi dei quattro stili in 1:48.88, primo uomo ad abbattere il muro dell'1:49 nella prova.

Leon Marchand mostruoso a Singapore: record del mondo nei 200 misti in vasca corta. 3° Razzetti

