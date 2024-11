Confindustria Toscana Sud, l’aretino Alessandro Tarquini diventa direttore generale. Antonio Capone lascia infatti l’incarico che ricopriva dal 2018, dopo un lungo periodo ai vertici dell’associazione. Dai primi di novembre sarà direttore di Sviluppo Lavoro Italia, agenzia vigilata dal ministero del Lavoro che si occupa di politiche per l’occupazione e per la formazione. Al suo posto, dopo il termine del mandato del presidente di Confindustria Toscana Sud Fabrizio Bernini, eserciterà le funzioni di direttore generale Alessandro Tarquini, attuale responsabile della Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud. Tarquini, con l’incarico come cambia il suo impegno alla guida dell’associazione? "Con Siena e Grosseto siamo un’unica associazione da un punto di vista giuridico, l’organizzazione non cambia. Lanazione.it - La svolta di Confindustria. Tarquini dg in Toscana Sud: "Più sicurezza per le imprese" Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Passaggio di testimone inSud, l’aretino Alessandrodiventa direttore generale. Antonio Capone lascia infatti l’incarico che ricopriva dal 2018, dopo un lungo periodo ai vertici dell’associazione. Dai primi di novembre sarà direttore di Sviluppo Lavoro Italia, agenzia vigilata dal ministero del Lavoro che si occupa di politiche per l’occupazione e per la formazione. Al suo posto, dopo il termine del mandato del presidente diSud Fabrizio Bernini, eserciterà le funzioni di direttore generale Alessandro, attuale responsabile della Delegazione di Arezzo diSud., con l’incarico come cambia il suo impegno alla guida dell’associazione? "Con Siena e Grosseto siamo un’unica associazione da un punto di vista giuridico, l’organizzazione non cambia.

