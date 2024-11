Ilgiorno.it - La scia dei femminicidi: “Gli orfani dimenticati. La legge non funziona”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Milano – Non c’è solo l’ultimo atto. Quando, alla fine, un padre pugnala, spara, ammazza una madre. Ci sono le botte, le urla, le minacce, i ricatti, gli atti persecutori che precedono i. Una violenza che resta incollata su chi resta, sui figli della donna uccisa, dei quali, una volta calato il sipario, spesso ci si dimentica. Continuare a occuparsi di loro anche quando la loro mamma non c’è più. Non arrendersi a una promessa impossibile. Nasce con questa motivazione il progetto “Orphan of Femicide Invisible Victim”, promosso dalla cooperativa Iside attraverso la partecipazione al bando “A braccia aperte” dell’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa. L’obiettivo è quello di accompagnare glidio lungo un percorso legale, psicologico e educativo.