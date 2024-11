Israele attacco a Beirut sud | due morti

Beirut, nella periferia sudorientale della città. Secondo i resoconti, si è potuto udire un jet da combattimento israeliano volare basso sopra il sobborgo meridionale della città di Dahiyeh, dove l'esercito di Tel Aviv aveva avvertito la popolazione che avrebbe effettuato un attacco. Finora sono stati effettuati circa 10 raid aerei. Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 4.17 I media locali in Libano riferiscono che due persone sono rimaste uccise e 4 ferite a seguito degli attacchi israeliani al quartiere Ain El Remmaneh di, nella periferia sudorientale della città. Secondo i resoconti, si è potuto udire un jet da combattimento israeliano volare basso sopra il sobborgo meridionale della città di Dahiyeh, dove l'esercito di Tel Aviv aveva avvertito la popolazione che avrebbe effettuato un. Finora sono stati effettuati circa 10 raid aerei.

“Hezbollah pronta a ritirarsi dal confine” ma l’Iran studia un altro attacco a Israele

I mediatori americani tornano a Washington. Ieri nuovi scontri: 45 morti in Libano e 7 in Israele, nonostante lo scudo antimissile ...

Iran pronto a un nuovo attacco a Israele: ecco cosa sta succedendo. E in Libano Netanyahu pensa alla tregua

Guerra e diplomazia. Dialogo, ma anche razzi e bombe. Il giorno dell’incontro tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i due inviati di Joe Biden, Amos Hochstein e Brett McGurk, ...

Un furgone Hezbollah colpito da un attacco di Israele in Libano

Beirut, 30 ott. (askanews) – Un video ottenuto da AFPTV mostra un furgone in fiamme sull’autostrada che va da Beirut a Damasco, fuori dal paese di Kahleh. Secondo un funzionario della sicurezza libane ...

Israele bombarda ancora Beirut: raid sulla conferenza stampa di Hezbollah. Blinken incontra Netanyahu a Gerusalemme

(ilfattoquotidiano.it)

Il sud di Beirut continua a essere bersaglio dei bombardamenti israeliani. I media statali libanesi hanno dato notizia martedì di un attacco israeliano contro la zona meridionale di Beirut, durante un ...