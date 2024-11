vaccino che include amminoacidi e proteine stabili anche fra ceppi e stagioni diverse Vanityfair.it - Influenza, siamo più vicini a un vaccino universale Leggi tutto su Vanityfair.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Vanityfair.it: Uno studio mostra segnali confortanti per un candidatoche include amminoacidi e proteine stabili anche fra ceppi e stagioni diverse

Influenza, siamo più vicini a un vaccino universale

(vanityfair.it)

Uno studio mostra segnali confortanti per un candidato vaccino che include amminoacidi e proteine stabili anche fra ceppi e stagioni diverse ...

Influenza "australiana", sintomi simili al Covid. Bassetti: «È aggressiva, primi ricoveri. Rischia di colpire il cervello, come riconoscerla»

(ilmessaggero.it)

«L'influenza H3N2 rischia di colpire non solo i polmoni, ma anche il cervello. I casi iniziali ci confermano che è aggressiva». Primi ricoveri confermati dal virologo ...

Influenza in arrivo, «verso una stagione intensa»: l'appello alle famiglie per vaccinare i fragili

(msn.com)

Ci siamo vicini: è in arrivo una stagione influenzale che si prospetta intensa ... aiutate ad aderire all'immunizzazione nei tempi più rapidi. E tutelate rispetto alle infezioni respiratorie».

Influenza. Negli over 35 aumenta il rischio di infarto. I ricercatori: “Un motivo in più per vaccinarsi”

(quotidianosanita.it)

L’influenza ... sia stato condotto su persone che avevano sintomi influenzali evidenti. “Non sappiamo – chiarisce – se questi risultati sono applicabili alle persone che hanno infezioni ...